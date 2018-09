Le pagelle dell'Athletic Bilbao - Susaeta al top, De Marcos un treno

Risultato finale: Athletic Bilbao-Real Madrid 1-1

© foto di J.M.Colomo

Simon 7 - Almeno 3-4 parate decisive. Partita da protagonista.

De Marcos 7 . Un motorino sulla destra. Partita da grande calciatore.

Yeray 6.5 - Solidità e precisione. Non sbaglia quasi nulla.

Martinez 6 - Mezzo in punto in meno per esserci perso Isco sul gol. Un unico errore che vale il pari avversario.

Berchiche 5.5 - Deve rimanere basso per non prendere infilate dagli avanti del Real Madrid. Troppo timido.

D. Garcia 6 - Intensità e recupero palla. Due cose ma fatte molto bene.

Benat 6.5 - Tanta qualità in fase difesiva. Corre fino a quando non crolla stremato. Partita ottima. (dall' 81 Rico s.v. )

R. Garcia 6.5 - Carattere e corsa. Arriva primo su tutti i duelli senza mai risparmiarsi.

Susaeta 7 - Moto perpetuo. Quando accelera non lo prende nessuno. Un paio di giocate d'alta scuola come rifinitore.

Muniain 6.5 - Un gol e una prestazione tutto pepe. Quando si mette in moto è sempre pericoloso. Esce per un problema muscolare. (dal 55' Capa 6 - Entra e si sacrifica per portare a casa un punto importante).

Williams 6.5 - Si danna l'anima per tutto l'incontro, creando non poche difficoltà alla difesa del Real Madrid. Gli manca solo il gol. (dal 75' San Josè s.v. )