Le pagelle dell'Inghilterra – Decide ancora Kane, male Delph

Risultato finale: Inghilterra-Croazia 2-1.

Pickford 6 - Ha poche colpe sul gol di Kramaric, anche perché la deviazione lo manda fuori causa. Per il resto del match non ha moltissimo lavoro da svolgere.

Walker 5.5 - Nel secondo tempo lascia troppo spazio alle giocate degli avversari, in fase difensiva non riesce proprio ad essere efficiente.

Gomez 6.5 - Uno dei migliori in campo, lascia pochi varchi alle giocate dei croati. Anticipa tutti, anche i compagni di squadra.

Stones 6 - Perde il tempo sul gol di Kramaric, ma per il resto del match gioca una partita attenta, senza mai strafare.

Chilwell 6 - Questa sera dovrà azzerare il contachilometri: moto perpetuo sulla fascia, non si ferma un attimo. Pecca in fase difensiva, ma è praticamente un attaccante aggiunto.

Dier 6 - Più concreto rispetto al compagno di reparto, fa sempre il movimento giusto. Si vede poco, ma con il suo posizionamento riesce ad impedire molte giocate ai centrocampisti avversari.

Delph 5 - Partita da cancellare, sbaglia troppo. Male sin dall'inizio, dove regala un pallone pericoloso a Rebic. Matita rossa su quasi tutte le sue azioni. (Dal 73' Lingard 7 - Entra in campo e cambia il match in pochi minuti. Sblocca la sfida, dando il via alla rimonta).

Rashford 6.5 - Uno dei migliori in casa Inghilterra. Quando trova spazio è imprendibile, ma nessuno dei compagni lo segue. Spesso predica nel deserto. (Dal 74' Sancho 6 - Riesce a dare la freschezza giusta all'attacco inglese).

Barkley 6 - Si muove molto bene tra le linee, lasciando poco spazio all'impostazione della Croazia. Nel secondo tempo cala di intensità e la pressione inglese perde efficienza. (Dal 63' Alli 6 - Non si vede molto, ma porta più qualità e palleggio nella sua zona di campo).

Sterling 6.5 - Ottima partita, con accelerazioni e giochi di prestigio sulle corsie esterne. Unica pecca la finalizzazione, spreca troppe occasioni contro Kalinic.

Kane 7 - Abbiamo finito gli aggettivi per questo giocatore. Anzi, forse ne è rimasto uno: indispensabile. Nel secondo tempo non gioca nemmeno un pallone, ma arriva in perfetto orario all'appuntamento con il gol decisivo. Ricordiamo anche la carta d'identità: 25 anni, praticamente ancora due mondiali e due europei da possibile protagonista. Non male per un attaccante che non delude mai.