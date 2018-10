Le pagelle dell'Inghilterra - Rashford sprecone, Dier è tra i migliori

Risultato finale: Croazia - Inghilterra 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pickford 6 - Nella prima frazione di gioco l'unica conclusione che gli arriva è quella di Kramaric, sulla quale è attento. Si fa trovare pronto anche sulla botta di Perisic da fuori, e soffia con successo su un destro di Rebic diretto all'incrocio.

Stones 6 - Rischia tantissimo nel primo tempo, quando perde un pallone che potrebbe lanciare i croati verso la sua porta. Per fortuna non arrivano conseguenze. Da lì in poi la sua prova cresce di livello.

Dier 6,5 - Sbuca dal nulla su calcio d'angolo e per poco non porta avanti i suoi a fine primo tempo. Il palo gli nega però la gioia della rete. Governa con autorità ogni pallone alto, risultando uno dei migliori in campo.

Maguire 6 - Anche per lui, e basta guardarlo per capire perché, risulta facile imporsi nel gioco aereo. Si prende meno rischi in fase d'impostazione dei compagni di reparto, limitandosi di più al compitino.

Walker 6.5 - Abituato negli ultimi tempi a fare il terzo di difesa, oggi viene riproposto da quinto di centrocampo. E si ricorda bene come si interpreta il ruolo. Manda in porta Rashford con una perla non sfruttata.

Sterling 6 - L'apporto alla manovra dei suoi è decisamente intermittente, e quando si accende si capisce perché questa squadra abbia bisogno di una versione ben più performante. Libera al gol Rashford, che si fa ipnotizzare. (dal 78' Sancho s.v.)

Henderson 5,5 - Il più in difficoltà nel reparto centrale dei Three Lions. Primo ammonito in assoluto della gara, si prende il giallo dopo neanche dieci minuti. Chiaro che questo fattore lo influenzi, e non poco.

Barkley 6 - Se si vanno a vedere le occasioni create, una sufficienza la strappa. Ma soprattutto per i pericoli che genera sui calci da fermo. Altrimenti il suo contributo complessivo sarebbe da rivedere qua e là.

Chillwell 6 - Nelle prime battute dell'incontro è spesso coinvolto dai suoi compagni, ma sul lungo andare lo si comincia a vedere sempre di meno. Perlomeno in fase difensiva non mostra particolari lacune.

Rashford 5 - Peggiore in campo: avrebbe due grandi chance per regalare il successo ai suoi contro una Croazia tutt'altro che memorabile, ma le cestina. Se sulla seconda è stato super Livakovic, la prima grida ancora vendetta per la sua superficialità.

Kane 5.5 - Si vede davvero troppo poco nell'arco dei novanta minuti per poter strappare una sufficienza in pagella. Gioca sì con generosità verso i compagni, ma a livello offensivo incide quasi nulla.