Le pagelle dell'Inghilterra - Super Sterling. Bene Kane, ma non si sblocca

Risultato finale: Spagna-Inghilterra 2-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pickford 5 - Perde la tramontana nel ritorno spagnolo della ripresa: si fa soffiare goffamente il pallone da Rodrigo, trascinandolo a terra forse illegalmente, per sua fortuna non secondo Marciniak. Respinge un tiro-cross di Asensio sui piedi di Morata, anche in questa circostanza è assistito dalla sorte.

Trippier 6,5 - Solido sul binario di competenza. La preoccupazione destata dalle iniziative di Asensio limita in parte le sue scorribande offensive. Ha però il merito di concedere al dirimpettaio il giusto margine, senza commettere sbavature marchiane. (Dall 85' Alexander-Arnold s.v.).

Maguire 6,5 - S'è preso la nazionale ed è già guida morale del reparto. Primo tempo impeccabile, nell'assedio spagnolo traballa, senza però sgretolarsi. Rimedia più d'un colpo, ma non molla e rimane in campo fino al triplice fischio.

Gomez 6 - Collabora efficacemente con il compagno di ventura, pur alternando rammendi convincenti ad altri che rischiano di propiziare le offensive spagnole. Complessivamente regge però bene all'urto del forcing avversario.

Chilwell 6,5 - Guadagna di rado il fondo, la sua attitudine si adatta però bene al canovaccio della gara. Limita i break degli avversari, muovendosi correttamente in linea con i compagni.

Barkley 6,5 - Che delizia l'imbucata per Kane sul tris firmato Sterling: un lob che taglia in due l'attonita retroguardia spagnola, propiziando il taglio felino del compagno sul secondo palo. (Dal 76' Walker s.v.).

Dier 5,5 - Tra le note meno liete della serata inglese. Apporto discreto in fase di non possesso nella prima metà, la sofferenza aumenta esponenzialmente dopo l'intervallo, esponendolo ai pericolosi guizzi della truppa di Luis Enrique.

Winks 6 - Non ruba l'occhio e scarica saggiamente su Barkley l'onere di rifinire in palleggio. Tatticamente è però prezioso e partecipa attivamente alle due fasi. Lascia il campo allo scoccare del novantesimo. (Dal 90' Chalobah s.v.).

Sterling 7,5 - Sbeffeggia Marcos Alonso con un break che taglia fuori l'ex viola e concluso da un destro irresistibile, che s'insacca appena sotto al montante alto. Centra il bis rifinendo un'offensiva meravigliosa, ispirata da Barkley e alimentata da Kane.

Rashford 7 - Ammutolisce il Benito Villamarin con il raddoppio beffa: approfitta dell'imbucata geniale di Kane, ed è glaciale a tu per tu con De Gea. Suo il radente che innesca Sterling in occasione della prima rete inglese.

Kane 7 - Fenomenale il disimpegno con cui tiene a debita distanza i centrali spagnoli, consentendogli di pescare un pertugio impossibile per Rahford, che ringrazia e insacca. Arricchisce il bottino degli assist con l'appoggio per Sterling su invito di Barkley. Il digiuno in nazionale prosegue, ma per lui stasera solo applausi.