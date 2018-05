Le pagelle dell'OM - Anguissa errore fatale, Germain spreca all'inizio

Risultato finale: Olympique Marsiglia-Atletico Madrid 0-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Mandanda 6 - Viene chiamato in causa spesso dai compagni per partecipare al giro palla. Incolpevole sui gol dell’Atletico.

Sarr 6 - Non ha nel proprio DNA la fase difensiva ma si destreggia molto bene su avversari del calibro di Diego Costa e Griezmann. Accompagna bene l’azione andando al traversone.

Rami 6 - Svetta sempre di testa sui palloni alti facendo valere il fisico. Si fa vedere anche in area avversaria sui calci da fermo.

Luiz Gustavo 5.5 - Commette troppi falli sui suoi avversari concedendo qualche calcio di punizione di troppo per l’Atletico. Poco preciso in area.

Amavi 5.5 - Meno spinta rispetto a Sarr sulla corsia. Perde Griezmann in occasione della rete del 2-0.

Zambo Anguissa 5 - L’errore sul gol di Griezmann pesa come un macigno e non può non influire sul voto finale. Peccato perchè poi svolge bene il proprio compito.

Sanson 6 - Prova ad impostare l’azione con calma ma con il pressing asfissiante dell’Atletico non è facile. Comunque volenteroso.

Thauvin 5 - Arriva spesso al fondo per il cross ma il suo apporto in area di rigore non è quello sperato.

Payet 6 - Si accende fin da subito mettendo un cioccolatino che Germain non sfrutta. Alza bandiera bianca per un guaio fisico (Dal 32’ Lopez 5.5 - Entra a freddo in una finale e l’impatto non è facile, lascia poco il segno).

Ocampos 5.5 - Dei tre alle spalle della punta centrale è quello più attivo ma alla lunga i giocatori dell’Atletico gli lasciano poco spazio (Dal 55’ Njie 5.5 - Si vede pochissimo al centro dell’attacco).

Germain 5 - Avrebbe sul suo piede la palla del vantaggio ma la spreca clamorosamente. Per il resto non si vede mai (Dal 74’ Mitroglou sv).