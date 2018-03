Le pagelle della Dinamo Kiev - Boyko sbaglia, si salvano solo in tre

Dinamo Kiev-Lazio 0-2

Boyko 5 - Non è impeccabile in occasione del gol di Lucas Leiva, sarebbe potuto uscire dai pali e anticipare l'ex Liverpool. Meritevole di espulsione per il mani fuori area su tiro di Immobile.

Kedziora 5 - Spinge poco e lo fa male. In fase difensiva, invece, soffre il doppio uomo da marcare, visto che Felipe Anderson spesso si sposta nella sua zona.

Burda 5,5 - Centralmente non c'è tantissimo spazio per la Lazio e il merito è anche suo. Tiene la concentrazione, ma è disattento a volte nelle marcature.

Kadar 6,5 - E' l'uomo fondamentale per la difesa della Dinamo Kiev. Salva più volte i suoi, una volta su tutte sul tiro di Immobile in apertura. Poi esce per infortunio. Dal 45' Shabanov 5 - Non entra bene, va in difficoltà contro le incursioni dei trequartisti biancocelesti.

Pivaric 5 - Malgrado la sua velocità, Felipe Anderson gli va via sempre. E se non c'è quest'ultimo lì, pure va in difficoltà.

Shepeliev 5,5 - Prova a contenere la Lazio attaccandosi alla linea difensiva, ma anche lui non trova le misure.

Buyalskiy 5 - Perde ampiamente il duello con Lucas Leiva. Quando sale, il brasiliano lo ferma sempre. E quando sale Lucas Leiva, il risultato non cambia.

Morozyuk 5,5 - Chiamato a fare una prova perlopiù difensiva, ma da quel lato i guai per la sua squadra arrivano. In avanti non incide, ma il suo piede dai calci piazzati è abbastanza caldo. Dal 57' Gonzalez 6 - Appena entrato, regala un paio di folate niente male. Dà nuova verve all'attacco, sfiora il gol ma non basta alla Dinamo.

Moraes 5 - Completamente spento. Nei primissimi minuti uno spunto, poi null'altro. Si sacrifica in fase di copertura, mostrandosi però troppo irruento.

Tsygankov 6 - E' l'uomo più pericoloso della Dinamo. Si accende a tratti, ma quando lo fa semina il panico nella difesa avversaria.

Besedin 5,5 - Si muove tanto in attacco, gioca molto per la squadra. Ma un attaccante deve sapersi rendere pericoloso e oggi lui non ci riesce. Dal 71' Mbokani s.v.