Le pagelle della Lokomotiv Mosca – Disastro Guilherme, si salva Farfan

Risultato finale: Galatasaray - Lokomotiv Mosca 3-0.

Guilherme 4 - Il passivo poteva essere peggiore, ma compie errori grossolani. Sul primo gol è in ritardo, sul secondo anche. Nel finale stende un avversario in area di rigore. Una serata da cancellare completamente dagli archivi.

Ignatyev 5 - Lascia troppo spazio agli avversari, i maggiori pericoli arrivano proprio dalla sua corsia di competenza. (Dal 69' Eder 5 - Si vede quando entra e quando commette un fallo nel finale).

Kverkvelia 4.5 - Cancella la parola tempismo dal suo vocabolario, è costantemente in ritardo. Dalle sue parti Rodrigues affonda senza problemi.

Corluka 5 - Come il compagno di reparto non brilla, cerca di bloccare tutti con le buone e con le cattive. Ma non ci riesce mai.

Idowu 5 - Qualche azione offensiva, ma per il resto nulla da segnalare. In difesa concede troppi centimetri.

Fernandes 6 - È uno dei più attivi, preme spesso sull'acceleratore appena trova un po' di spazio. Predica nel deserto, nessuno lo segue.

Höwedes 4.5 - Non riesce a trovare le misure, male soprattutto in fase di costruzione. Qualche pallone recuperato, ma la sua prestazione resta gravemente insufficiente.

Denisov 5 - Troppo arretrato, non trova mai la giocata giusta. Soffre molto soprattutto in fase di ripiegamento.

Krychowiak 4.5 - Delusione totale dal primo all'ultimo minuto. Tra le linee è un disastro, soprattutto nel secondo tempo.

Miranchuk Al. 5 - Evanescente nel primo tempo, passa tutti i 45' sulla linea della rimessa laterale. Nella ripresa gioca dieci minuti, dopo il tiro da lontano si spegne nuovamente. (Dall'86' Miranchuk An. s.v.).

Farfan 6 - Uno dei migliori in campo. Nonostante le condizioni gioca e crea pericoli. È fuori ruolo ma si sacrifica e corre per tre.