Le pagelle della Polonia - Fabianski disastroso, Piatek ancora in gol

Risultato finale: Polonia-Portogallo 2-3.

Fabianski 4.5 - Due errori fatali, due gol regalati agli avversari. Una serata da matita rossa, una partita e una prestazione da cancellare.

Bereszynski 6 - Non spinge moltissimo sulla corsia esterna, ma comunque cerca di limitare al meglio le accelerazioni di Mario Rui. (Dal 46' Kedziora 5.5 - Non riesce a trovare gli spazi giusti per spingere, ma nel finale tiene a galla i suoi con un intervento sulla linea).

Glik 5 - Partita insufficiente. Escluso l'autogol, non riesce quasi mai a leggere i movimenti in profondità di André Silva e va spesso in difficoltà.

Bednarek 5 - Come il compagno di reparto non riesce in nessun modo a gestire le accelerazioni da parte degli attaccanti portoghesi.

Jedrejczyk 5 - Cancelo lo costringe a rimanere bassissimo durante tutto il match, non riesce quasi mai a limitare gli affondi dell'esterno bianconero.

Zielinski 5.5 - Inizia bene, con diversi palloni giocati in profondità. Con il passare del tempo non riesce più a trovare le giuste distanze.

Krychowiak 5.5 - Lotta molto in mezzo al campo, ma spesso soffre la fisicità di William Carvalho. Fa molta fatica, anche quando gli lasciano spazio.

Klich 5 - Gira spesso a vuoto, non riesce quasi mai a gestire le imbucate e le giocate da parte degli ospiti. (Dal 63' Blaszczykowski 6.5 - Uno dei più propositivi, il suo gol regala la speranza alla Polonia).

Kurzawa 4.5 - Uno dei peggiori in campo. Non copre mai, lasciando troppo spazio a Bernardo Silva. Da un suo errore di copertura nasce il gol del 3-1. (Dal 63' Grosicki 6 - Prova a dare una svolta ai suoi, ma spesso predica nel deserto).

Lewandowski 5 - Protesta, scalcia, non trova mai la conclusione. Non sta bene e si vede anche nei piccoli atteggiamenti. Non manca nemmeno la discussione con il proprio commissario tecnico.

Piatek 6.5 - Non sbaglia un colpo: primo pallone giocato, primo gol. Un momento davvero magico. Da quel momento in poi soffre il momento negativo di tutta la squadra, non viene più servito.

