Le pagelle della Polonia - Milik cinico e spietato, Krychowiak in difficoltà

Risultato finale: Portogallo-Polonia 1-1

Szczesny 6 - Non ha responsabilità sulla rete subita sul finire di primo tempo, nella ripresa il portiere della Juventus non viene praticamente mai impegnato dagli avanti del Portogallo.

Kedziora 6,5 - Gli manca soltanto la giusta fortuna per cambiare la storia della partita, stacca benissimo di testa su punizione di Grosicki e colpisce la traversa. In fase difensiva non concede un centimetro a Guerreiro.

Cionek 6 - Probabilmente il cartellino giallo iniziale condiziona la sua prestazione, prova comunque senza sbavature per il centrale della Spal che riesce a tenere a bada un avversario difficile come André Silva.

Bednarek 5,5 - Tra i più in difficoltà sulle scorribande del Portogallo, il roccioso centrale viaggia ad una velocità ridotta rispetto al compagno di reparto. Ammonito nel primo tempo dopo l'ennesimo intervento abbastanza irruento.

Bereszynski 6 - Schierato sulla fascia opposta rispetto a quella in cui viene usualmente utilizzato alla Sampdoria, ha un cliente scomodo da fronteggiare come Joao Cancelo ma svolge il suo compito con diligenza.

Klich 5 - Mai nel vivo della manovra, soltanto un pallone interessante servito per Frankowski durante tutti i novanta minuti. Si fa uccellare da André Silva che gli passa davanti con facilità siglando la rete del vantaggio lusitano. (Dal 75' Goralski sv).

Krychowiak 5,5 - La Polonia soffre terribilmente a centrocampo anche per demeriti dell'ex mediano del PSG durante la prima frazione, il suo rendimento cresce alla distanza provando a contenere Renato Sanches.

Frankowski 6,5 - Tra i migliori della Polonia, il più pericoloso lungo la corsia di destra. Sfida nell'uno contro uno Rodrigues, a volte ne esce vincente e in più di un'occasione va vicino al gol.

Zielinski 6 - Un primo tempo abbastanza dormiente, si muove poco lungo tutto il fronte d'attacco. Nella ripresa la storia cambia, quando comincia a carburare crea pericoli per la difesa del Portogallo. Impegna Beto con un grande mancino dalla distanza. (Dal 90' Szymanski sv).

Grosicki 6 - Gli manca la giocata decisiva per lasciare il segno nella sfida, dal suo destro nasce sempre qualcosa di interessante ma non riesce a dare continuità alla sua prestazione che rimane comunque sufficiente. (Dal 79' Kadzior sv).

Milik 7 - Non viene servito tantissimo, con quei pochi palloni giocabili ci mette la sua firma sul match. Si guadagna il calcio di rigore, dal dischetto è per ben due volte freddo siglando il pareggio della Polonia. Un pericolo costante per la retroguardia lusitana.