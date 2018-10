Le pagelle della Polonia - Reca in difficoltà. Mai in partita Lewandowski

Risultato finale: Polonia-Italia 0-1

Szczesny 7 - Due parate degne di nota, prima su Jorginho poi su Chiellini e ringrazia per altrettante volte la traversa. Tiene inviolata la sua porta per quasi tutta sfida ma non può nulla nel finale su Biraghi.

Bereszynski 6 - Nonostante dalle sue parti giostri Insigne soffre poco anche perchè l'Italia predilige attaccare sulla corsia opposta, nella prima parte di gara appare anche abbastanza propositivo.

Glik 6 - L'ex capitano del Torino va meno in difficoltà rispetto al resto del reparto, domina sui palloni alti e concede pochi spazi a Bernardeschi. Ha anche poche occasioni per rendersi pericoloso sui calci piazzati in proprio favore.

Bednarek 5 - Meglio sicuramente nella seconda frazione, nel primo tempo invece rischia lo svarione in più di un'occasione. Soffre sugli inserimenti degli azzurri come successo nelle occasioni di Jorginho e Insigne.

Reca 4,5 - Dalle parti del terzino dell'Atalanta Federico Chiesa ha il semaforo verde, viene sempre messo in difficoltà dell'ala italiana e non riesce mai a prendere dei correttivi. Lascia tutto libero Bernardeschi nel finale che però sbaglia di testa. (Dal 87' Jędrzejczyk 4,5 - Entra in campo e si perde Biraghi sul corner che regala la vittoria all'Italia).

Szymanski 5 - Fin da subito non ha un grande impatto con la partita, ha fatica nel contrastare Verratti soprattutto nella prima parte di gara. Poco il suo apporto alla manovra, sostituito all'intervallo. (Dal 46' Blaszczykowski 5 - Si nota pochissimo dopo il suo ingresso in campo, a volte incespica sul pallone mentre altre è nascosto dietro le maglie della retroguardia italiana).

Goralski 5 - Soffre nel tenere botta contro Jorginho, impari il duello con il mediano italiano. Gioca pochissimi palloni in mezzo al campo rincorrendo i palleggiatori azzurri.

Linetty 5,5 - Perde il duello con Barella, il centrocampista della Sampdoria non ha mai la meglio nei contrasti con il centrocampista italiano. Prova a lanciarsi tra le linee ma viene servito male dai compagni. (Dal 46' Grosicki 6,5 - L'uomo che prova a dare la scossa alla Polonia, le azioni più pericolose della formazione di casa portano la sua firma ma non basta per battere Donnarumma).

Zielinski 5,5- Uno dei più positivi della formazione polacca durante la prima frazione, ci prova in più di un'occasione ad illuminare il gioco dei padroni di casa specie quando si muove dietro le punte. Si incarica della battuta di tutti i calci piazzati ma cala lentamente nella ripresa.

Lewandowski 5 - Serata da dimenticare per il capitano della Polonia. Poteva sicuramente fare molto di più per la propria caratura tecnica, sgomita con Bonucci perdendo il duello con il difensore italiano e commette qualche fallo evitabile.

Milik 5,5 - Sono davvero pochi i palloni giocabili in area di rigore avversaria, nel primo tempo l'attaccante del Napoli ci ha provato con il mancino potente murato però fortunatamente dalla schiena di Biraghi. Nella ripresa rischia di siglare il vantaggio alla prima nitida occasione per i polacchi.