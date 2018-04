Le pagelle dell’Angers – Butelle salva tutto, male Kanga

Risultato finale: Angers-Nizza 1-1.

Butelle 7 - Può fare poco sul gol subito, ma gioca comunque un ottimo match. Soprattutto nel primo tempo interviene con un paio di parate che impediscono al Nizza di segnare. Nel finale evita il secondo gol con un grandissimo intervento.

Manceau 6 - Non spinge molto, pensa più a contenere gli avversari. E dalle sue parti i due esterni non possano mai.

Traoré 6 - Contiene molto bene le giocate, soprattutto legge molto bene anche le verticalizzazioni. Non si fa sorprendere mai, molto attento anche in costruzione.

Thomas 6 - L’unico errore lo paga caro subendo il gol. Per il resto del match gioca senza compiere sbavature, contiene molto bene Plea.

Bamba 5.5 - Nel primo tempo non ha moltissimo lavoro da compiere, nella ripresa soffre troppo i cambi di passo e la velocità degli avversari.

Santamaria 6 - Si vede poco, ma recupera un gran quantitativo di palloni. Nel secondo tempo si muove molto bene anche in fase di impostazione.

Reine-Adelaide s.v. (Dal 15' Fulgini 7 - Prova a dare la scossa ai suoi, nel finale prova anche a prendere in mano le operazioni sulla trequarti. Spesso però predica nel deserto. Poi si inventa anche un grandissimo gol).

Oniangué 5.5 - Manca in inserimento e l’Angers soffre in quella zona di campo. Nel secondo tempo recupera qualche pallone in più, ma non basta per la sufficienza. (Dal 76' Guillame 5.5 - Non entra molto bene in campo, compie troppi falli ingenui).

Mangani 6.5 - Si muove molto bene, prova spesso la verticalizzazione. I palloni pericolosi passano tutti dai suoi piedi.

Tait 6.5 - Si muove molto bene, fa ottimi movimenti e ha due buone occasioni. Bene anche in copertura. (Dal 65’ Kanga 5.5 - Non trova mai la posizione, sbaglia troppi appoggi).

Toko Ekambi 6 - Gioca molto bene, ha anche diverse occasioni. Peccato per un paio di palle gol, poteva fare qualcosa di più.