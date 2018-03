Le pagelle dell’Arsenal - Ozil inventa, Ospina insicuro

Risultato finale: Milan-Arsenal 0-2.

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ospina 5.5 - Compie un’uscita in presa bassa che salva il risultato, ma per il resto del match compie molte sbavature.

Chambers 5.5 - Inizia con una certa difficoltà, combinando qualche errore in fase di disimpegno. Con il passare dei minuti riesce ad essere più concreto. (Dall’85’ Elneny s.v.).

Mustafi 6 - Buona prestazione, sbaglia davvero poco. Bene anche sui palloni alti, dove non lascia nulla agli avversari.

Koscielny 6.5 - Disinnesca un paio di pericoli, soprattutto sulle verticalizzazioni. In posizionamento non si fa mai sorprendere.

Kolasinac 6.5 - La sua fisicità limita Calabria, non si fa mai sorprendere. Quando può spinge anche in attacco. (Dal 62’ Maitland-Niles 6 - Entra bene in campo, non lascia mai spazi).

Ramsey 7 - I tempi di inserimento sono sempre i soliti e si notano al momento del gol. Anche in fase di non possesso è fondamentale.

Xhaka 6 - Rude, a volte sbaglia qualche pallone di troppo. Ma per il resto del match riesce a gestire bene il centrocampo.

Wilshere 6.5 - Bene in fase di possesso, il cervello dell’Arsenal è proprio lui. Bene anche al momento del recupero.

Mkhitaryan 7 - Nei primi trenta minuti non lo tengono mai. Trova il gol, quando si accentra e calcia è sempre pericoloso.

Ozil 7 - Quando si accende illumina la Scala del calcio. Due palloni, due assist. Quando sfodera la sua classe, il Milan va in confusione. (Dall’80’ Holding 6 - Gestisce bene i palloni che spiovono in area di rigore, contiene bene le iniziative).

Welbeck 5 - Tanta corsa, ma sbaglia troppo. Goffo in alcune situazioni, non riesce quasi mai a fare male.