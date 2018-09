Le pagelle dello Schalke 04 - Embolo illude, male Naldo

Risultato finale: Schalke 04-Porto 1-1

© foto di Federico De Luca

Fahrmann 7 - Para un rigore a Telles, non ripete il miracolo sul penalty di Otavio.

Sanè 6 - Buona partita con poche imperfezioni. Dimostra anche buona personalità.

Naldo 5 - Regala un rigore per un fallo di mano ingenuo. Anche sul secondo penalty poteva fare meglio.

Nastasic 6 - Soffre poco e gioca senza troppi fronzoli. Partita positiva.

Caligiuri 6.5 - Si accende solo a tratti ma è sempre pericoloso. Uno dei migliori.

Serdar 6 - Distribuisce e recupera un'infinità di palloni. Esce dal campo stremato. (dall'84' Harit s.v.).

Bentaleb 5.5 - Con la sua tecnica dovrebbe sicuramente fare qualcosa in più. La sua partita è piatta e senza spunti.

Mckennie 6.5 - Dal suo piede parte l'assist per il gol di Embolo. Giovane ma già propositivo.

Schopf 5 - Qualche cross interessante e poco altro. Non riesce mai a saltare il diretto marcatore.

Uth 5.5 - Fa il lavoro sporco ma in avanti lo si vede troppo poco per arrivare alla sufficienza.(dal 66' Konoplyanka 5.5 - Entra ma non incide molto più del compagno che sostituisce).

Embolo 6.5 - Quando accelera mette in croce la difesa del Porto. Da una di queste arriva il gol che vale l'1-0 dopo l'assist di Mckennie. (dal 71' Burgstaller 6 - Entra voglioso e si procura due occasioni seppur in mischia).