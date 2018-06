Le probabili formazioni di Francia-Italia - Dubbio Balotelli, Chiesa dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Che effetto fa un'Italia come sparring partner? È strano. Un Mondiale senza Italia non è la stessa cosa, perché il calcio da voi è passione". Un estratto della conferenza stampa del commissario tecnico transalpino Didier Deschamps descrive al meglio l'amichevole che si giocherà questa sera all'Allianz Riviera di Nizza con l'Italia che farà da sparring partner alla Francia. La formazione di casa infatti si prepara così al prossimo Mondiale che darà avvio tra due settimane con la grande assenza della seconda Nazionale più titolata della competizione iridata. Dopo la debacle storica di San Siro contro lo Svezia è terminato il ciclo di Giampiero Ventura, in panchina un vincente come Roberto Mancini e proprio a Nizza si riparte con Mario Balotelli. L'attaccante italiano da due anni veste la maglia della squadra francese riguadagnandosi la chiamata in Azzurro facendosi subito notare con la rete alla prima del nuovo commissario tecnico di lunedì contro l'Arabia Saudita. Urge ripartire contro la Francia, rivale storica, che ha vinto le ultime due amichevoli contro l'Italia. Gli Azzurri hanno portato a casa comunque le ultime due gare in competizioni ufficiali, la finale del 2006 a Berlino e la gara della fase a gironi contro dell'Europeo 2008. L'Italia come sparring partner a Nizza per una Francia che nelle prossime settimane affronterà Australia, Perù e Danimarca.

COME ARRIVA LA FRANCIA - Dopo la vittoria in amichevole contro l'Irlanda, il commissario tecnico Deschamps proverà a schierare gli undici titolari che esordiranno in Russia. Dentro in porta quindi Hugo Lloris al posto di Mandanda difeso dalla coppia formata da Umtiti e Rami con Sidibé e Mendy sugli esterni. Sarà confermato in mezzo al campo Matuidi insieme all'inesauribile N'Golo Kantè e l'ex Juventus Pogba, voglioso di riscatto con la divisa transalpina. Si accomoderà in panchina invece Giroud, dentro il bomber Griezmann affiancato da Mbappé e l'ala del Marsiglia Thauvin.

COME ARRIVA L'ITALIA - Annuncia qualche cambio di formazione Roberto Mancini per la sfida con la Francia, rimane il dubbio riguardante Mario Balotelli. L'ex attaccante di Inter e Milan dovrà smaltire un problema accusato contro l'Arabia, in caso di recupero probabilmente vestirà anche la fascia da capitano visto il gran numero di presenze superiori a tutti. In panchina dovrebbe andare anche Bonucci, al suo posto Caldara al fianco di Romagnoli mentre non ci sarà Criscito ed al suo posto in campo De Sciglio. A centrocampo maglia da titolare per Cristante che completerà il reparto con Jorginho e Pellegrini. Per quanto riguarda il tridente d'attacco insieme a Balotelli ci saranno Chiesa e Lorenzo Insigne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy; Matuidi, Kante, Pogba; Mbappé, Griezmann, Thauvin. A disposizione: Mandanda, Areola, Pavard, Lucas, Kimpembe, Dembele, N'Zonzi, Tolisso, Fekir, Giroud, Lemar. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Zappacosta, Romagnoli, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Chiesa, Balotelli, Insigne. A disposizione: Perin, Donnarumma, Bonucci, Rugani, Criscito, D'Ambrosio, Baselli, Belotti, Berardi, Politano, Florenzi, Bonaventura, Mandragora, Verdi, Zaza. Commissario tecnico: Roberto Mancini.