Le probabili formazioni di Hoffenheim-OL - Nagelsmann s'affida Nelson

Torna il martedì di Champions League, competizione ormai giunta alla metà della sua fase a gironi. Ultimo turno d'andata e poi giro di boa anche per il girone F, uno dei più interessanti. Stasera si sfideranno l'Hoffenheim, fanalino di coda, e l'Olympique Lione, in vetta alla classifica. Appuntamento alle 20.45 alla Wirsol Rhein-Neckar-Arena.

COME ARRIVA L'HOFFENHEIM - L'inizio in Bundesliga non è stato dei migliori per l'Hoffenheim, che adesso orbita in zona Europa League, ma è sicuramente in crescita. E adesso anche in fiducia, dopo il 3-1 rifilato a domicilio al Norimberga nell'ultimo turno di campionato. Gli uomini di Nagelsmann sono alla ricerca del primo sucesso in Champions League. L'ultima volta in casa i tifosi avevano visto il Manchester City, ora si aspettano un risultato diverso. Sanno di potersela giocare. L'allenatore tedesco non dovrebbe stravolgere la formazione, affidandosi al 3-4-1-2 tipico e alla rivelazione di questa prima parte di stagione, il giovane Under 21 Nelson. Cinque indisponibili per Nagelsmann: Amiri, Geiger, Bittencourt, Posch e Rupp. In attacco dunque ci sarà la coppia Kramaric-Szalai, anche se c'è l'ex Inter Belfodil a scalpitare. Kaderabek e Schulz inamovibili sulle corsie.

COME ARRIVA L'OLYMPIQUE LIONE - Le cinque scoppole arrivate per mano del PSG hanno fatto emergere molte critiche contro il Lione, che adesso pian piano vuole riorganizzarsi e ritrovare una quadra che già sembravano aver raggiunto da quelle parti. Bruno Genesio può essere comunque soddisfatto di come la sua squadra stia interpretrando la Champions League, competizione in cui è riuscito ad ottenere un'insperata vittoria sul prestigioso campo del Manchester City all'esordio, prima di pareggiare al Parc OL con lo Shakhtar. E' ancora prima la formazione francese, alla quale però serve una vittoria per alimentare le chance di qualificazione. Scelte quasi obbligate per Genesio, che non avrà a disposizione tanti uomini, alcuni di questi anche importantissimi come capitan Fekir. Poi Rafael, Tete, Cornet, Dubois, Guoiri e chi più ne ha più ne metta. Davanti il trio dovrebbe esser formato da Depay, Dembelé e Terrier. Alle loro spalle tutto fa pensare alla confermare di Ndombele insieme ad Aouar e Diop.

PROBABILI FORMAZIONI:

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Adams, Vogt, Bicakcic; Kaderabek, Grillitsch, Demirbay, Schulz; Nelson; Kramaric, Szalai. Allenatore: Nagelsmann

OLYMPIQUE LIONE (4-3-1-2): Lopes; Mendy, Marcelo, Denayer, Marcal; Ndombele, Diop, Aouar; Depay; Dembele, Terrier. Allenatore: Genesio