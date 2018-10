Le probabili formazioni di Shakhtar-M. City - Il ritorno di De Bruyne

Fischio di inizio alle ore 21. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

La Champions League entra nel vivo, il Gruppo F è ancora del tutto aperto e la terza giornata della fase a gironi può cambiare la classifica. Per questo gli occhi sono puntati sulla sfida tra Shakhtar Donetsk e Manchester City. Gli ucraini intendono ripetere la vittoria dello scorso dicembre, quando sono riusciti a battere i Citizens per 2-1. Al ritorno poi, a proposito di precedenti, gli inglesi hanno fatto altrettanto. Al secondo posto dopo una falsa partenza, la squadra di Guardiola ha un punto in più dello Shakhtar che finora ha soltanto pareggiato. Fischio di inizio alle 21 all'OSK Metalist Stadion di Kharkiv, arbitra il match lo spagnolo Carlos Del Cerro.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR DONETSK- Le prime due partite le ha entrambe pareggiate 2-2 subendo una doppia rimonta con l'Hoffenheim e il Lione. In casa però, la squadra ucraina ha perso soltanto una delle ultime 15 partite in Europa: nella passata edizione ha portato a casa tutte le gare casalinghe della fase a gironi. Il tecnico Paulo Fonseca si affida al 4-2-3-1 e al bomber Junior Moraes in attacco, dove paga qualche defezione: il capitano Taison è out per un infortunio al ginocchio, non ci sarà neanche Marlos. Per il resto il portoghese sceglie la formazione titolare vista con l'Olympique.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - Dopo l'inaspettata sconfitta per 2-1 con il Lione, il City ha battuto con lo stesso punteggio l'Hoffenheim. Gli inglesi hanno vinto due delle ultime quattro trasferte europee, lo scorso anno sono caduti proprio in Ucraina. Pep Guardiola ha ritrovato De Bruyne dopo l'infortunio di questa estate, il tecnico potrebbe rischiarlo dopo la mezzora giocata nell'ultima di Premier. Si muoverebbe a centrocampo insieme all'ex Fernandinho e a Silva, uomo decisivo nel match con i tedeschi. Nel tridente d'attacco si saranno Sterling, Aguero e Sané.

PROBABILI FORMAZIONI:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Matviyenko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily; Maycon, Stepanenko; W. Nem, Patrick, Fernando; Júnior Moraes. A disp. Shevchenko, Butko, Khocholava, Dentinho, Cipriano, Bolbat, Kovalenko, Kayode. Allenatore: Paulo Fonseca.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, D. Silva; Sterling, Agüero, Sané. A disp. Grimshaw, Muric, Kompany, Mendy, Otamendi, B.Silva, Mahrez, Gabriel Jesus. Allenatore: Pep Guardiola.