Leeds, la rivoluzione di Bielsa: nuovo stile e tris di vittorie

Se non è una vera e propria rivoluzione poco ci manca. Lo sbarco di Marcelo Bielsa in Inghilterra è stato subito folgorante dopo un periodo d'appannamento vissuto in Francia fra Marsiglia e Lille. Il suo Leeds è infatti partito con il piede giusto in questa stagione con quattro vittorie in altrettante gare (3 in Championship e una in Coppa di Lega), undici gol all'attivo e appena tre subiti, ma sopratutto un gioco nuovo per la seconda serie inglese dove va spesso ancora di moda quel kick and run tipico del calcio anglosassone degli anni '80 e '90. Bielsa ha infatti portato a Leeds il proprio gioco che prevede la costruzione dal basso dell'azione con i difensori che sono i primi registi della squadra, un gioco che necessita di grande fiducia nelle proprie qualità tecniche che sta dando ottimi risultati in questo avvio di stagione. Un gioco che ha subito esaltato i tifosi del club, che sognano da tempo il ritorno in Premier League, e gli spettatori neutrali raccogliendo grandi elogi dalla critica. Un gioco che potrebbe tracciare un solco, se vi sarà continuità in una stagione lunghissima, fra la Championship come la conosciamo e quella che verrà.