Leeds, le prime parole di Bielsa: "Offerta impossibile da rifiutare"

Marcelo Bielsa, nuovo tecnico del Leeds, ha parlato al sito ufficiale del club dopo l'annuncio della firma: "Sono felice di aver accettato questo incarico. Ho sempre avuto l'ambizione di allenare in Inghilterra e ho avuto diverse opportunità di farlo nella mia carriera. Tuttavia ho sempre pensato che avrei dovuto aspettare il progetto giusto e così, quando mi ha chiamato un club storico come il Leeds, ho pensato che fosse impossibile rifiutare. Sono entusiasta della sfida che ci attende e sono pronto a lavorare duramente per ottenere grandi risultati".