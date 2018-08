Leicester, Puel: "I nostri avversari meritavano di più, vittoria importante"

© foto di Federico De Luca

Prima vittoria in campionato per il Leicester City che dopo il debutto amaro di Old Trafford, è riuscito a trovare la vittoria per 2-0 alla seconda gara contro il Wolverhampton. Dopo il successo il tecnico delle Foxes, Claude Puel ha detto: "Penso che il Wolverhampton meritasse un risultato, ma abbiamo preso tre punti importanti: congratulazioni agli avversari perché hanno giocato bene, sono difficili da affrontare, ci hanno creato difficoltà, siamo stati fortunati. Congratulazioni anche ai miei giocatori perché hanno mantenuto un buon atteggiamento e una buona mentalità ed è stato importante avere l'atteggiamento giusto".