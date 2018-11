Leicester, Puel: "Non potevo credere alla notizia su Vichai"

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, il tecnico del Leicester City Claude Puel ha ricordato il momento in cui è venuto a sapere della morte del presidente Vichai Srivaddhanaprabha: "Ero nel mio ufficio allo stadio e un membro del mio staff è venuto a trovarmi per annunciarmelo. Gli ho chiesto di ripetere più volte perché non potevo crederci, ero sbalordito! Era una cosa inimmaginabile".