Leicester, Puel: "Tante occasioni ma non siamo riusciti a segnare"

© foto di Federico De Luca

Claude Puel, allenatore del Leicester, ha così commentato il pareggio interno a reti bianche contro il Southampton: "Sono contento della prestazione offerta dai ragazzi sul campo. Abbiamo avuto buoni tempi e tante occasioni, che purtroppo non siamo riusciti a trasformare in gol. Se ripeteremo questo tipo di prova faremo molti più punti. I giocatori hanno dato il loro meglio, ora dobbiamo crearci questo momento positivo. Siamo delusi per non aver vinto ma ora cominceremo a preparare la sfida col Crystal Palace".