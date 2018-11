Leicester, Schmeichel: "Questa vittoria è per Vichai, settimana dura"

Il portiere del Leicester Kasper Schmeichel ha commentato così la vittoria conquistata a Cardiff dopo la tragica morte del presidente: "Sono orgoglioso, è stata una settimana davvero dura per tutti. Il modo in cui ognuno nel club si occupa degli altri è una testimonianza della famiglia che Vichai ha costruito. È stata una giornata emozionante e sono felice di aver ottenuto tre punti per lui. Non riesco a immaginare cosa stia passando la sua famiglia, l'abbiamo fatto per lui e la sua famiglia. Ogni singolo giocatore voleva andare al funerale, siamo contenti di essere venuti via oggi da una partita davvero dura con una vittoria che possiamo portare in Thailandia e speriamo di aver reso la famiglia orgogliosa".