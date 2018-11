Leicester, Vardy: "Battiamo il Cardiff City per onorare il presidente"

È stata probabilmente la settimana più triste della storia del Leicester. Ma le Foxes sono già pronte a ripartire, sul campo, a caccia di punti. Lo ha confermato l'attaccante Jamie Vardy, intervistato da Sky Sports: "Abbiamo parlato tutti insieme e siamo d’accordo sul giocare contro il Cardiff. Questo è quello che Vichai Srivaddhanaprabha avrebbe voluto e noi lo faremo. Sappiamo cosa dobbiamo fare e andremo in campo per onorare il suo nome e per trovare una grande vittoria. Sarà dura e sarà molto emozionante. La gente dice che il risultato non ha importanza, ma per noi invece sarà fondamentale e vogliamo che sia positivo".