Levante-Eibar 2-1, Boateng sostituisce Pazzini e segna il gol partita

Il Levante conquista i tre punti contro l'Eibar. Tra le mura di casa, nell'incontro valido per il 29° turno di Liga, sono state decisive le reti di Roger (25') e Boateng (64'), che hanno reso vano il momentaneo pareggio ospite di Charles (63'). Con questo risultato il Levante compie un passo importante nella lotta per non retrocedere, arrivando a quota 27 punti (diciassettesimo), mentre i baschi si fermano a 39 lunghezze (noni). 60 minuti in campo per l'italiano Pazzini, sostituito proprio dall'autore del gol partita.