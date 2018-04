Levante, Lopez: "Punizione troppo grande. Contento dei miei ragazzi"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Paco Lopez, allenatore del Levante, ha così commentato in sala stampa il ko della sua squadra sul campo dell'Atletico Madrid: "Per quanto la mia squadra ha fatto sul campo è un risultato troppo largo, una punizione troppo grande. Sono contento del lavoro e dello sforzo fatto dai miei ragazzi: non so quante altre squadre siano venute qui a giocare con così tanto coraggio".