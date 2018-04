Levante, Pazzini: "Qui fa meno paura sfidare Real e Barcellona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampaolo Pazzini, attaccante del Levante, ha commentato così la sua avventura in Spagna ai microfoni di Sky Sport: “Qui il campo è fantastico, hanno la fortuna di avere il prato più bello di tutta la Liga. Il gol all’esordio contro il Real Madrid è un’emozione incredibile: arrivare e segnare dopo due giorni credo sia il massimo. Poi poco impiegato? E’ cambiato l’allenatore e qui vanno sette calciatori in panchina: ci sta a volte di rimanere fuori. Qui ci sono persone leali e corrette e questo per me è importante. Barça e Real? Affrontarle spesso genera una sensazione diversa: fanno meno paura. E poi qui c’è una mentalità diversa e cioè di provare a giocarsela sempre: meglio perdere 5-3 che 1-0”.

Sul derby Milan-Inter: "Ho visto la partita da amante del calcio, il derby è sempre una gara particolare. Non mi aspettavo una gara spettacolare. L’Inter è in netta ripresa, mentre Gattuso con la sua grinta ha ritirato in alto il Milan".

Capitolo VAR. Questo il parere del Pazzo: "Qui ci sono tante polemiche anche per un fallo a centrocampo. Col VAR, invece, in Italia si sono rasserenati gli animi in campo, gli arbitri sono più tranquilli ed i calciatori reagiscono meglio alle decisioni arbitrali".