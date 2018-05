Liga, 1-0 per Siviglia e Getafe. Las Palmas ko in casa all'ultima

© foto di Image Sport

Ultima giornata in Liga con tre gare gare che si sono giocate alle 18.30. Il Siviglia ha trionfato per 1-0 contro l'Alaves grazie alla rete di Ben Yedder, mentre il Getafe ha vinto 1-0 in casa del Malaga retrocesso grazie al rigore di Remy. Chiude con una sconfitta invece il Las Palmas, retrocesso in Segunda Division, battuto 2-1 dal Girona.