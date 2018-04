Liga, c'è la seconda retrocessa: il Las Palmas cade in Segunda Division

Secondo verdetto per quanto riguarda la zona retrocessione in Liga. Dopo quella già ufficializzata del Malaga dopo la scorsa giornata di campionato, oggi è arrivata anche la certezza che il Las Palmas, sconfitto 0-4 contro l'Alaves tra le mura amiche, giocherà l'anno prossimo in Segunda Division. Troppi infatti i 13 punti che separano attualmente la squadra delle Canarie dal Levante quartultimo.