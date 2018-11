Liga, clamorosa rimonta dell'Atl. Madrid: Athletic Bilbao battuto 3-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande rimonta andata in scena al Wanda Metropolitano con l'Atletico Madrid che ha battuto 3-2 l'Athletic Bilbao dopo una gara piena di colpi di scena. Gli ospiti infatti sono passati in vantaggio al 36' con Inaki Williams ma nella ripresa la squadra del Cholo Simeone ha trovato il pareggio con un gran gol di Thomas al 61'. Tre minuti dopo ancora Inaki Williams ha portato di nuovo avanti i baschi ma nel finale l'Atletico si è scatenato e prima ha trovato il 2-2 con Rodrigo all'80' e poi Godin al 91' ha firmato il gol di una vittoria incredibile. Con questo successo i colchoneros tornano alla vittoria in campionato dopo lo stop con il Leganes e salgono al secondo posto a 24 punti mentre l'Athletic, alla seconda sconfitta di fila, resta a quota 10.

Questo il programma della dodicesima giornata di Liga:

9/11

21:00 Levante-Real Sociedad 1-3

10/11

13:00 Valladolid-Eibar 0-0

16:15 Getafe-Valencia 0-1

18:30 Atl. Madrid-Ath. Bilbao 3-2

20:45 Girona-Leganes

11/11

12:00 Alaves-Huesca

16:15 Barcellona-Betis

18:30 Siviglia-Espanyol

18:30 Rayo Vallecano-Villarreal

20:45 Celta-Vigo-Real Madrid