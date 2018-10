Liga, colpo Getafe a Vallecas: Rayo battuto 2-1

© foto di Alterphotos/Image Sport

Colpo del Getafe in casa del Rayo Vallecano. A Vallecas la squadra di Bordalas è passata in vantaggio al 63' con Foulquier e quattro minuti dopo ha trovato anche il raddoppio grazie all'autogol di Akieme. Al 73' De Tomas ha accorciato le distanze ma i padroni di casa non sono riusciti comunque ad evitare la sconfitta e con questo successo il Getafe sale a 12 punti e lascia il Vallecano a quota 5.

Questo il programma completo della nona giornata di Liga:

19.10 21:00 - Celta Vigo-Alaves 0-1

20.10 13:00 - Real Madrid-Levante 1-2

20.10 16:15 - Valencia-Leganes 1-1

20.10 18:30 - Villarreal-Atletico Madrid 1-1

20.10 20:45 - Barcellona-Siviglia 4-2

21.10 12:00 - Vallecano-Getafe 1-2

21.10 16:15 - Eibar-Ath. Bilbao

21.10 18:30 - Huesca-Espanyol

21.10 20:45 - Betis-Valladolid

22.10 21:00 - Real Sociedad-Girona