Liga, Girona e Leganes non vanno oltre lo 0-0

© foto di J.M.Colomo

Un punto a testa per Girona e Leganes che nel posticipo di Liga non sono andati lo 0-0. Poche emozioni, tanti gialli, le due squadre non si sono fatte male in u risultato che regala un punto con il quale il Girona sale a 17 punti e il Leganes a quota 10.

Questo il programma della dodicesima giornata di Liga:

9/11

21:00 Levante-Real Sociedad 1-3

10/11

13:00 Valladolid-Eibar 0-0

16:15 Getafe-Valencia 0-1

18:30 Atl. Madrid-Ath. Bilbao 3-2

20:45 Girona-Leganes 0-0

11/11

12:00 Alaves-Huesca

16:15 Barcellona-Betis

18:30 Siviglia-Espanyol

18:30 Rayo Vallecano-Villarreal

20:45 Celta-Vigo-Real Madrid