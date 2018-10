Liga, Girona-Rayo 2-1. Catalani tornano a vincere dopo oltre due mesi

Successo del Girona nel 10°turno di Liga. I catalani vincono in casa per 2-1 contro il Rayo Vallecano grazie alla doppietta di Portu nel primo tempo. Inutile nella ripresa il gol di Galvez. Ritorno al successo dopo oltre due mesi per il Girona, che balza momentaneamente in ottava posizione in classifica. Penultimo il Rayo.

Il programma

Valladolid-Espanyol 1-1

Girona-Rayo Vallecano 2-1

Athletic Club-Valencia (oggi, ore 16.15)

Celta Vigo-Eibar (oggi, ore 18.30)

Levante-Leganes (oggi, ore 18.30)

Atletico Madrid-Real Sociedad (oggi, ore 20.45)

Getafe-Real Betis (domani, ore 12)

Barcellona-Real Madrid (domani, ore 16.15)

Alaves-Villarreal (domani, ore 18.30)

Siviglia-Huesca (domani, ore 20.45)