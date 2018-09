Liga, il Barcellona pareggia in 10 contro il Girona: espulso Lenglet

Il Barcellona manca la vittoria in casa contro il Girona, dovendosi accontentare di un pareggio. La formazione di Valverde passa in vantaggio al 19’ con Messi, ma al 35’ resta in 10 uomini per l’espulsione di Lenglet per una gomitata. Nel finale di primo tempo pareggia Stuani, che poi in avvio di ripresa trova addirittura il 2-1. Al 63’ è Pique a evitare ai suoi una clamorosa sconfitta in casa: finisce dunque 2-2 al Camp Nou.

LIGA - 5° TURNO

Huesca-Real Sociedad 0-1

Rayo Vallecano-Alaves 1-5

Celta Vigo-Real Valladolid 3-3

Eibar-Leganes 1-0

Getafe-Atl. Madrid 0-2

Real Madrid-Espanyol 1-0

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Levante-Siviglia 2-6

Villarreal-Valencia 0-0

Betis-Athletic Club 2-2

Barcellona-Girona 2-2