Liga, il Barcellona vince ancora ma Real e Atletico stop: la classifica

© foto di J.M.Colomo

Quarta vittoria consecutiva conquistata dal Barcellona che ha battuto in rimonta 2-1 la Real Sociedad volando a 12 punti in testa alla classifica. Non regge il passo dei catalani però il Real Madrid fermato sull'1-1 dall'Athletic e ora secondo. Stop anche per Atletico Madrid e Valencia.

CLASSIFICA: Barcellona 12, Real Madrid 10, Celta Vigo 7*, Athletic Bilbao 5, Atletico Madrid 5, Betis 5, Levante 4*, Siviglia 4*, Espanyol 4*, Getafe 3*, Real Sociedad 4, Eibar 4, Alaves 4*, Girona 4*, Huesca 4, Valencia 3, Vallecano 3*, Valladolid 2*, Villarreal 1*, Leganes 1*.

*una gara in meno