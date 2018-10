Liga, il Barcellona vince e vola in testa: Siviglia ko 4-2

© foto di J.M.Colomo

Torna in vetta il Barcellona che supera il Siviglia e approfitta degli stop di Real e Atletico Madrid. La squadra di Valverde ha trionfato 4-2 contro gli andalusi grazie alla reti di Coutinho, Messi, Luis Suarez e Rakitic anche se i blaugrana sono in grande ansia per l'infortunio accorso alla Pulce che prima dell'intervallo ha accusato un problema al gomito destro ed è uscito dolorante. Inutili i gol di Sarabia e Muriel e con questo successo il Barcellona sale in testa a 18 punti e lascia il Siviglia al terzo posto a quota 16.

Questo il programma completo della nona giornata di Liga:

19.10 21:00 - Celta Vigo-Alaves 0-1

20.10 13:00 - Real Madrid-Levante 1-2

20.10 16:15 - Valencia-Leganes 1-1

20.10 18:30 - Villarreal-Atletico Madrid 1-1

20.10 20:45 - Barcellona-Siviglia 4-2

21.10 12:00 - Vallecano-Getafe

21.10 16:15 - Eibar-Ath. Bilbao

21.10 18:30 - Huesca-Espanyol

21.10 20:45 - Betis-Valladolid

22.10 21:00 - Real Sociedad-Girona