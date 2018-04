Liga, il Getafe batte l'Espanyol 1-0. Espulso l'ex Milan Flamini

© foto di Alterphotos/Image Sport

Vittoria importante per il Getafe, che allontana la zona retrocessione e si avvicina sempre più alla zona coppe. La squadra madrilena ha battuto 1-0 l’Espanyol, che invece rischia pericolosamente di ritrovarsi invischiato nella lotta per non retrocedere. Gol vincente firmato da Suarez, per i padroni di casa espulso anche Flamini per somma di ammonizioni.