Liga, il Real Madrid chiude con un 2-2: il Villarreal rimonta e chiude 5°

Si chiude con un pareggio il campionato del Real Madrid che in vantaggio di due gol si è fatto rimontare sul Villarreal trovando solo un 2-2. Avanti nel primo tempo con Bale e Cristiano Ronaldo, recuperato per la finale di Champions, i merengues hanno subito due reti nella ripresa firmati da Martinez e Castillejo. Terzo posto per il Real Madrid che sabato prossimo si giocherà la partita più importante della stagione contro il Liverpool, mentre il Villarreal con questo punto chiude al quinto posto.