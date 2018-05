Liga, il Valencia chiude con un 2-1 al Deportivo. Zaza firma il primo gol

Si conclude con tre punti, al quarto posto in classifica, il campionato del Valencia. Al Mestalla i murcielagos hanno avuto la meglio per 2-1 nei confronti del Deportivo La Coruna già retrocesso. A segno Zaza nel corso del primo tempo, con Guedes che ha arrotondato il risultato nel corso della ripresa. Inutile per i galiziani, ufficialmente terzultimi e già retrocessi da tempo, il gol di Lucas Perez.