Liga, l'Atletico Madrid torna a vincere: Getafe battuto 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una sconfitta e un pareggio, l'Atletico Madrid è tornato a vincere in campionato battendo 2-0 il Getafe in trasferta. I colchoneros sono passati in vantaggio al 14' con l'autogol di Soria e hanno raddoppiato nella ripresa con il gol di Lemar. Con questo successo l'Atletico sale a 8 punti in classifica mentre il Getafe resta a quota 7.

LIGA - 5° TURNO

Huesca-Real Sociedad 0-1

Rayo Vallecano-Alaves 1-5

Celta Vigo-Real Valladolid 3-3

Eibar-Leganes 1-0

Getafe-Atl. Madrid 0-2

20:45 Real Madrid-Espanyol

DOMENICA 23 SETTEMBRE

12:00 Levante-Siviglia

16:15 Villarreal-Valencia

20:00 Betis-Athletic Club

20:45 Barcellona-Girona