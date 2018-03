Liga, Layun nel finale non basta: Siviglia battuto 2-1 dal Leganes

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'impresa di Champions League, brutta sconfitta rimediata dal Siviglia che è stato battuto 2-1 dal Leganes in campionato. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 41' con Bustinza e hanno raddoppiato al 69' con Eraso. Nel finale il Siviglia ha perso Sarabia per espulsione per doppio giallo ma ha accorciato le distanze al 90' con Layun che però non è riuscito ad evitare la sconfitta alla squadra di Montella, la quale resta a quota 45 punti dopo il secondo ko consecutivo nella Liga. Con questo successo invece il Leganes sale a 36 punti.