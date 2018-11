Liga, risultato a occhiali tra Valladolid ed Eibar: Verde in campo al 62'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 0-0 la gara delle 13 valida per la dodicesima giornata di Liga. Nessun gol né per il Real Valladolid di Verde (entrato al 62') né per l'Eibar, rimasto in dieci al 73' a causa del doppio giallo rimediato da Arbilla. Con questo risultato il club di Ronaldo raggiunge il Real Madrid al sesto posto in classifica a quota 17 punti, mentre l'Eibar è dodicesimo con 15 lunghezze.

Questo il programma della dodicesima giornata di Liga:

9/11

21:00 Levante-Real Sociedad 1-3

10/11

13:00 Valladolid-Eibar 0-0

16:15 Getafe-Valencia

18:30 Atl. Madrid-Ath. Bilbao

20:45 Girona-Leganes

11/11

12:00 Alaves-Huesca

16:15 Barcellona-Betis

18:30 Siviglia-Espanyol

18:30 Rayo Vallecano-Villarreal

20:45 Celta-Vigo-Real Madrid