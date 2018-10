Liga, succede tutto in due minuti: il Getafe batte 2-0 il Betis

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Conclusa da pochi minuti la prima partita in programma nella domenica della Liga spagnola. Che ha visto il Real Betis, reduce dalla bella affermazione in Europa League sul campo del Milan, uscire sconfitto nella trasferta di Getafe. La società dell'hinterland madrileno ha infatti avuto la meglio per 2-0, trovando i due gol decisivi nel giro di due minuti intorno all'ora di gioco: ha aperto le danze Molina al 60', le ha chiuse Foulquier al 62'. I padroni di casa salgono così all'ottavo posto momentaneo, staccando proprio i bianco-verdi andalusi con i quali erano precedentemente appaiati in classifica. Ricordiamo che alle ore 16.15 prenderà invece il via il Clasico tra Barcellona e Real Madrid.

Il programma di Liga

Valladolid-Espanyol 1-1

Girona-Rayo Vallecano 2-1

Athletic Club-Valencia 0-0

Celta Vigo-Eibar 4-0

Levante-Leganes 2-0

Atletico Madrid-Real Sociedad 2-0

Getafe-Real Betis 2-0

Barcellona-Real Madrid (oggi, ore 16.15)

Alaves-Villarreal (oggi, ore 18.30)

Siviglia-Huesca (oggi, ore 20.45)