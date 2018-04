Ligue 1, 33^ giornata: Angers-Nizza 1-1. Fulgini risponde a Plea

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Finisce in parità l'anticipo della 33^ giornata di Ligue 1 fra Angers e Nizza. Decidono nel match le reti di Plea al 67' per gli ospiti e di Fulginik all'84' per i padroni di casa. Classifica che per entrambe le formazioni cambia poco: Angers che sale a quota 37 e Nizza che aggancia momentaneamente il Rennes al 5° posto con 47 punti.