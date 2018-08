Ligue 1, Cavani-Mbappé-Neymar in gol. La legge del 3 del PSG

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cavani-Mbappé-Neymar: il trio delle meraviglie va a segno contro l'Angers nel terzo turno di Ligue 1. Grande spettacolo dato dagli attaccanti che in questa estate sono stati al centro di voci di mercato. A una settimana dalla fine della finestra trasferimenti e in attesa della sentenza UEFA i tifosi parigini hanno potuto ammirare il meglio del repertorio di un attacco fra i migliori al mondo. Per la cronaca la partita di oggi pomeriggio al Parco dei Principi è terminata 3-1 con rete del momentaneo pari degli ospiti firmata Mangani, meteora del Chievo 2014-15. Prosegue così la legge del tre del PSG: terzo successo su tre partite, ancora segnando tre reti. Tre gol in questa Ligue 1 per Mbappé e Neymar (il brasiliano fin qui a segno ad ogni partita). Primo gol invece per Cavani, che però aveva saltato le prime due giornate.

IERI

Lione - Strasburgo 2-0

OGGI

PSG - Angers 3-1

20.00 Amiens - Reims

20.00 Montpellier - Saint-Etienne

20.00 Nantes - Caen

20.00 Nizza - Dijon

20.00 Tolosa - Nimes

DOMANI

15.00 Lilla - Guingamp

17.00 Bordeaux - Monaco

21.00 Marsiglia - Rennes