Ligue 1, crisi senza fine per il Monaco. È ko in casa con l'Angers

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Crisi senza fine per il Monaco, sconfitto questa sera nell'anticipo del settimo turno di Ligue 1: al "Louis II" la squadra di Leonardo Jardim ha perso per 0-1 contro l'Angers. Decisiva la rete di Bahoken al 27'. Un solo successo fin qui per la squadra del Principato, che risale all'11 agosto, prima giornata. Successo del Nizza sul campo del Nantes (1-2): Jallet e Makengo a segno per i rossoneri, di Emiliano Sala la rete del provvisorio pari.

Di seguito il programma:

LIGUE 1 - 7a GIORNATA

STASERA

Monaco-Angers 0-1

Nantes-Nizza 1-2

Tolosa-Saint Etienne

DOMANI

Amiens-Rennes

Bordeaux-Lille

Caen-Montpellier

Digione-Lione

Marsiglia-Strasburgo

Nimes-Guingamp

PSG-Reims