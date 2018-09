Ligue 1, ecco la prima del Bordeaux targato Gomes: 1-3 al Guingamp

Stavolta il Bordeaux, autore di un tormentato inizio di stagione nel quale ha anche perso il posto l'allenatore Poyet, non stecca l'appuntamento. L'occasione per tornare a vincere, ma soprattutto per regalarsi il primo successo con il nuovo tecnico Gomes era ghiotta per i girondini, chiamati alla trasferta sul campo del Guingamp fino a qui sempre sconfitto. E i rosso-neri non hanno interrotto la serie negativa, data la sconfitta interna accusata per 1-3, con tutte le reti arrivate nel corso della ripresa. Per il Bordeaux arriva dunque la seconda vittoria in questa Ligue 1.

LIGUE 1 - TURNO 6°

Monaco-Nimes 1-1

Lille-Nantes 2-1

Angers-Tolosa 0-0

Montpellier-Nizza 1-0

Reims-Dijon 0-0

St. Etienne-Caen 0-0

Strasburgo-Amiens 0-0

Rennes - PSG 1-3

Guingamp - Bordeaux 1-3

DOMENICA 23 SETTEMBRE

21.00 Lione-Marsiglia