Ligue 1, il big match va al Lione: battuto 4-2 il Marsiglia

Gol e spettacolo nel posticipo della sesta giornata della Liga, il big match tra Lione e Marsiglia al Parc Olympique Lyonnais. 4-2 il risultato finale per i padroni di casa, in vantaggio al 27’ con Aouar, poi il pareggio marsigliese con Thauvin. Nella ripresa la squadra di Genesio dilaga con la doppietta di Traore e la rete di Fekir su rigore. Inutile il gol del Marsiglia nel finale con N’Jie. La squadra di Garcia ha concluso anche la gara in dieci per l’espulsione di Caleta-Car.

LIGUE 1 - TURNO 6°

Monaco-Nimes 1-1

Lille-Nantes 2-1

Angers-Tolosa 0-0

Montpellier-Nizza 1-0

Reims-Dijon 0-0

St. Etienne-Caen 0-0

Strasburgo-Amiens 0-0

Rennes - PSG 1-3

Guingamp - Bordeaux 1-3

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Lione-Marsiglia 4-2