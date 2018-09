Ligue 1, il Bordeaux si ferma ancora: 3-3 rocambolesco col Nimes

Ancora uno stop per il Bordeaux che non è andato oltre il 3-3 in casa contro il Nimes. Dopo essere passata in vantaggio al 26' con Briand la squadra di Bedouet si è fatta raggiungere al 31' dal gol di Guillame e anche rimontare al 45' dalla rete di Bobichon. Nella ripresa però il Bordeaux prima ha trovato il 2-2 con Briand e un minuto dopo ha trovato anche la contro rimonta con Kalu. Nel finale però al 78' con Bozok il Nimes ha trovato il 3-3 finale e con questo punto vola a 7 punti in classifica mentre il Bordeaux sale a quota 4.

LIGUE 1 - TURNO 5°

Nizza-Rennes 2-1

PSG-St. Etienne 4-0

Caen-Lione 2-2

Amiens-Lille 2-3

Dijon-Angers 1-3

Montpellier-Strasburgo 1-1

Tolosa-Monaco 1-1

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Nantes-Reims 0-0

Bordeaux-Nimes 3-3

21 Marsiglia-Guingamp