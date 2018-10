Ligue 1, il Lione torna alla vittoria: 2-1 all'Angers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un pareggio e una sconfitta l'Olympique Lione è tornato alla vittoria battendo 2-1 l'Angers in trasferta. Il successo della squadra di Genesio è stato agevolato dall'espulsione di Traore che al 34' ha lasciato i padroni di casa in dieci e nella ripresa l'OL è passata in vantaggio al 64' con il gol di Aouar e all'87' ha raddoppiato con il solito Depay. Un minuto dopo Lopez ha accorciato le distanze ma il Lione ha trovato comunque un successo importante salendo a 20 punti in classifica e lasciando l'Angers a quota 12.