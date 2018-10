Ligue 1, il Montpellier sale al 3° posto: 2-0 al Bordeaux

© foto di Andrea Losapio

Vittoria importante conquistata dal Montpellier che in casa ha battuto 2-0 il Bordeaux salendo al terzo posto in classifica. I padroni di casa sono passati in vantaggio al a 17' con Laborde e nella ripresa hanno raddoppiato grazie al rigore trasformato da Delort. Con questo successo il Montpellier sale a 19 punti e lascia i girondini a quota 14.

Questo il programma completo della decima giornata di Ligue 1:

19.10 20:45 - Lione-Nimes 2-0

20.10 17:00 - PSG-Amiens 5-0

20.10 20:00 - Caen-Guingamp 0-0

20.10 20:00 - Dijon-Lilla 1-2

20.10 20:00 - Nantes-Tolosa 4-0

20.10 20:00 - Reims-Angers 1-1

20.10 20:00 - Strasburgo-Monaco 2-1

21.10 15:00 - Montpellier-Bordeaux 2-0

21.10 17:00 - St. Etienne-Rennes

21.10 21:00 - Nizza-Marsiglia